Türkiye’de 221 can kaybı, 98 bin 715 yeni vaka

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05/02/2022

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Türkiye’de 221 can kaybı, 98 bin 715 yeni vaka

Türkiye'nin 5 Şubat 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte  421 bin 435 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, tedbir ve aşı çağrısı yaparak, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.a

05/02/2022 18:35
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TAGS: Türkiye’de 221 can kaybı,  98 bin 715 yeni vaka
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