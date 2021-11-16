Türkiye’de 227 can kaybı, 25 bin 101 yeni vaka

Türkiye'nin 16 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, kapalı mekan ve kalabalık aile uyarıları yaparak, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



16/11/2021 20:34