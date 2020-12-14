Türkiye’de 229 can kaybı, 29 bin 617 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Tabloya göre, son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada hastane yükünün çok ağır olduğunu belirterek, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" dedi.

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14/12/2020 19:34