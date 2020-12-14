Türkiye’de 229 can kaybı, 29 bin 617 yeni vaka

ads
14/12/2020

ads
Türkiye’de 229 can kaybı, 29 bin 617 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Tabloya göre, son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada hastane yükünün çok ağır olduğunu belirterek, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" dedi.

14/12/2020 19:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Türkiye cumhuriyeti korona virüs, korona virüs, kıbrıs, fahrettin koca,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.