Türkiye’de 23 bin 496 yeni vaka

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02/09/2021

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Türkiye’de 23 bin 496 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 20 bin 4 kişi iyileşti, 283 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka tabloları ve aşı: yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı." dedi. 

02/09/2021 22:08
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TAGS: Türkiye, vaka, haber
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