Türkiye’de 23 bin 496 yeni vaka
02/09/2021
Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 20 bin 4 kişi iyileşti, 283 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka tabloları ve aşı: yüzde 78’imiz tek, yüzde 60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı." dedi.