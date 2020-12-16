Türkiye’de 240 can kaybı, 29 bin 718 vaka

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16/12/2020

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Türkiye’de 240 can kaybı, 29 bin 718 vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte'' ifadesine yer verdi.

16/12/2020 18:39
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TAGS: Türkiye cumhuriyeti korona virüs, korona virüs, kıbrıs, fahrettin koca,
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