Türkiye'de 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka

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12/09/2021

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Türkiye'de 243 can kaybı, 21 bin 352 yeni vaka

Türkiye'nin 12 Eylül  2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi,  "Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" 

12/09/2021 19:48
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TAGS: türkiye, vaka
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