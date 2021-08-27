Türkiye’de 244 can kaybı, 18 bin 340 yeni vaka

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27/08/2021

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Türkiye’de 244 can kaybı, 18 bin 340 yeni vaka

Türkiye'nin 27 Ağustos 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada vefat ve vaka sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek, "Şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" ifadelerini kullandı

27/08/2021 19:59
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TAGS: Türkiye’de 244 can kaybı, 18 bin 340 yeni vaka, haberkibris,
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