Türkiye’de 246 can kaybı, 20 bin 316 vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Covid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.

''TEDBİRLER NETİCE VERİYOR''

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."

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20/12/2020 18:47