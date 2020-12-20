Türkiye’de 246 can kaybı, 20 bin 316 vaka
20/12/2020
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Covid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.
''TEDBİRLER NETİCE VERİYOR''
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."