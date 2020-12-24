Türkiye’de 254 can kaybı, 18 bin 102 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 24 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 18.102 koronavirüs vakası tespit edildi, 254 kişi hayatını kaybetti. 195. 675 test sayısı açıklanırken iyileşen sayısı 33.985 oldu. Öte yandan hasta sayısı 3.218 olarak açıklandı.

Aşıdan gelen iyi haberlere dikkat çeken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım." ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



24/12/2020 19:37