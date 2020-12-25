Türkiye’de 256 can kaybı, 17 bin 543 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Aralık 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.

Bakan Koca paylaşımdan şu ifadelere yer verdi:

"Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim. Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı

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25/12/2020 19:30