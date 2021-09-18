Türkiye'de 26 bin 161 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 24 bin 23 kişi iyileşti, 221 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,51 olarak kayıtlara geçti.

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18/09/2021 20:51