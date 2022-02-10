Türkiye’de 264 can kaybı, 98 bin 602 yeni vaka

Türkiye'nin 10 Şubat 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 450 bin 44 Covid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 87 bin 932 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,72, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,70 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 645 bin 420 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

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10/02/2022 19:27