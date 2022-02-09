Türkiye'de 266 can kaybı, 108 bin 563 yeni vaka

Türkiye'nin 9 Şubat 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

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09/02/2022

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Türkiye'de 266 can kaybı, 108 bin 563 yeni vaka

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 108 bin 563 olurken can kaybı ise 266 oldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı.

09/02/2022 18:28
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TAGS: Türkiye, vaka, haber
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