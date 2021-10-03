Türkiye’de 27 bin 351 yeni vaka

Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıklandı. 3 Ekim verilerine göre, 348 bin 462 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 4 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 194 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım” dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, ve Ağrı takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.06, ikinci doz ortalaması yüzde 72.54, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 110 milyon 333 bin 793 oldu.

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03/10/2021 21:04