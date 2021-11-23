Türkiye'de 28 bin 170 yeni vaka, 208 yeni can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 koronavirüs testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 208 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 170 yeni vaka tespit edildi.

24 saatte iyileşen hasta sayısı 29 bin 353 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 365 bin 412 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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23/11/2021 20:26