Türkiye’de 290 can kaybı, 23 bin 946 yeni vaka

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01/09/2021

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Türkiye’de 290 can kaybı, 23 bin 946 yeni vaka

Türkiye'nin 1 Eylül 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. 1 Eylül 2021 corona virüs tablosu: 290 can kaybı, 23 bin 946 yeni vaka

Tabloyu paylaşan TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.

01/09/2021 20:12
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TAGS: Türkiye’de 290 can kaybı, 23 bin 946 yeni vaka, haberkibris,
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