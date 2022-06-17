Türkiye’de 3.8 Milyon Mülteci Var

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), mültecilerle ilgili yayımladığı “Küresel Eğimliler 2021” raporunda, 2021 yılı sonu itibarıyla dünyada yerlerinden edilen kişi sayısının 89,3 milyona ulaştığını açıkladı.

2022, yılının ilk beş ayında yerlerinden edilen mülteci sayılarıyla birlikte, dünyada en az 100 milyon kişinin bu sorunu yaşadığı bildirildi. Dünyada, en fazla sayıda mültecinin 3,8 milyon kişiyle Türkiye’de olduğu açıklandı. Türkiye’deki her 28 kişiden birinin, mülteci olduğu kaydedildi.

BM Mülteci Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslararası toplumun bu insanlık trajedisine çözüm bulmak, çatışmaları sonlandırmak ve kalıcı çözümler yaratmak için bir araya gelmemesi halinde yerlerinden edilen mülteci sayısının korkunç bir artış göstererek devam edeceğini belirtti. Grandi, “Son on yılda sayılar tırmanarak arttı. Bugün dünyadaki her 78 kişiden biri yerinden edilmiş durumda. Savaş, çatışmalar, insan hakları ihlalleri, iklim değişikliği ve bir gıda krizi yaşarsanız yerinden edilen insanların sayısı artar. Eğilimin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Oldukça büyük sayılara ulaşılabilir” dedi.

“Küresel Eğilimler” raporuna göre, 2021 sonunda savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 89,3 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Raporda, geçen yılki hızlı artışa çok sayıda artan ve alevlenen yeni çatışmaların neden olduğu, son sayılardaki artışın 2020'den yüzde sekiz, on yıl önceki sayının da iki katından fazla olduğu belirtildi.

Raporda yer alan bazı verilere göre şu bilgiler paylaşıldı:

“Toplam nüfusu 850 milyon olan 23 ülke orta veya yüksek yoğunluklu çatışmalar ile karşı karşıya.

Geçen yıl dünya çapında yerinden edilen 89,3 milyonun 27,1 milyonunun mülteci konumuna düştü. 21,3 milyon kişi BM Mülteci Yüksek Komiserliği, 5,8 milyon Filistinli mülteci de BM Yardım ve Çalışma Ajansının koruması altında.

4,4 milyon Venezuelalı, ülkelerini ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle terk etmek zorunda kaldı.

Mültecilere ev sahipliği yapanlar daha çok düşük ve orta gelirli ülkeler. Bu ülkeler dünyadaki her beş mülteciden dördünden fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Düşük ve orta gelirli ülkeler, mültecilerin yüzde 83'üne, en az gelişmiş ülkeler mültecilerin yüzde 27'sine ev sahipliği yapıyor.

Mültecilerin yüzde 72'si komşu ülkelere sığındı.

3,8 milyon mülteci ile sınırları içinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Onu 1,8 milyon mülteciyle Kolombiya, 1,5 milyon mülteciyle Uganda ve Pakistan ve 1,3 milyon mülteciyle Almanya takip ediyor.

5,3 milyon ülke içinde yerinden edilmiş insan ve 429 bin 300 mülteci dahil olmak üzere 5,7 milyon yerinden edilmiş insan, 2021'de daha önce yaşadıkları bölgelerine ya da kendi ülkelerine geri döndü.

2021 yılında 4,6 milyon kişi farklı ülkelerden siyasi sığınma talebinde bulundu. Gelişmiş ülkeler, siyasi sığınma talep eden mültecilerin yüzde 27’sine siyasi sığınma hakkı tanıdı.”

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17/06/2022 13:32