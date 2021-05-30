Türkiye'de 30 Mayıs tablosu

TC Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 218 bin 957 test yapıldı. Semptom gösteren 582 kişiyle birlikte toplam 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.

134 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 47 bin 405’e yükseldi.

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30/05/2021 21:07