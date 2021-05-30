Türkiye'de 30 Mayıs tablosu

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Mayıs Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 6 binin üzerinde...

ads ads ads ads
30/05/2021

ads
ads
ads
Türkiye'de 30 Mayıs tablosu

TC Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 218 bin 957 test yapıldı. Semptom gösteren 582 kişiyle birlikte toplam 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.

134 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 47 bin 405’e yükseldi.

30/05/2021 21:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Türkiye, 30 Mayıs tablosu
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.