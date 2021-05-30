Türkiye'de 30 Mayıs tablosu
TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Mayıs Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 134 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 6 binin üzerinde...
30/05/2021
TC Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.
Bugün 218 bin 957 test yapıldı. Semptom gösteren 582 kişiyle birlikte toplam 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.
134 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 47 bin 405’e yükseldi.