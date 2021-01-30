Türkiye'de 30 Ocak corona virüsü verileri açıklandı

Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıklandı. 30 Ocak Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 148 bin 785 testle birlikte toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4’e ulaştı.

129 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güncel verilere göre semptom gösteren 658 hastayla birlikte 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901’e çıktı. Can kaybı da 129 artarak 25 bin 865’e yükseldi.

1692 AĞIR HASTA VAR

Bugün 7 bin 100 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da bin 692 oldu.

DÜN 6 BİN 912 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak verilerine göre semptom gösteren 664 hastayla birlikte 6 bin 912 yeni vaka tespit edilmişti. 131 kişi hayatını kaybederken 8 bin 93 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2021 19:14