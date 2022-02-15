Türkiye’de 309 can kaybı, 94 bin 730 yeni vaka

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15/02/2022

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Türkiye’de 309 can kaybı, 94 bin 730 yeni vaka

Türkiye'nin 15 Şubat 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Corona Virüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 955 Covid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 102 bin 673 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,78 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 326 bin 883 doza yükseldi.

15/02/2022 18:55
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TAGS: Türkiye cumhuriyeti korona virüs, korona virüs, kıbrıs, fahrettin koca,
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