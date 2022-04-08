Türkiye’de 31 kişi daha Covid-19’a yenik düştü…
08/04/2022
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel Covid-19 verilerine göre, 31 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 8 Nisan Cuma gününe ait verilere göre, 197 bin 554 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 7 BİN CİVARINDA
Güncel verilere göre, 7 bin 120 yeni vaka tespit edilirken 31 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 11 bin 217 kişi sağlığına kavuştu.