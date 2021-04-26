Türkiye’de 353 can kaybı, 37 bin 312 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Bu habere tepkiniz:



26/04/2021 20:40