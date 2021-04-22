Türkiye’de 354 can kaybı, 54 bin 791 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 312 bin 109 test yapıldı. 54 bin 791 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Dün 61 bin sınırını geçen vaka sayısındaki bu düşüş dikkat çekti. Vefat sayısı da düne oranla azaldı. Ağır hasta sayısındaki artış ise sürüyor. Ağır hasta sayısı 55 kişi daha artarak 3 bin 463'e yükseldi. İyileşen veya karantina süresi bitenlerin sayısı ise 65 bin 593 olarak açıklandı.

Corona virüs salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

3 AYDA 3 KAT ARTTI

Virüs salgınında son 3 ayda test-pozitif oranı 3 kat arttı.

Şubat ayında her 100 testin 6 virgül 47'si pozitif çıkarken

bu oran Nisan ayında 19 virgül 44'e yükseldi.

Şubatta günlük ortalama vaka sayısı 8 bin 4, testlerin pozitiflik oranı da yüzde 6,32 olarak belirlendi.

1 Mart'ta yüzde 7,58 olan pozitiflik oranı, 10 Mart'ta yüzde 10,03'e, 20 Mart'ta yüzde 11,08'e, 31 Mart'ta yüzde 16,38'e yükseldi.

Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlara göre bu artışın iki nedeni var. Virüsün mutasyona uğraması

ve kalabalıkların kapalı ortamlarda bir araya gelmesi.

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22/04/2021 19:21