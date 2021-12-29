Türkiye'de 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi

TC Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 günlük vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs tablosuna göre, can kaybı 142 vaka sayısı 36 bin 684 olarak gerçekleşti. İşte, koronavirüs son gelişmeler ve 29 Aralık 2021 günlük tablo...

Sağlık Bakanlığı 29 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 684 yeni vaka tespit edilirken, 142 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." dedi.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2021 20:42