Türkiye’de 39 ilin valisi değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, 9’u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi.

Diğer 18 ilden 17’sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13’ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor.

Ayrıca, 21 ilin valileri Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Bir kadın vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı, bir ile de yeni kadın vali atandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.