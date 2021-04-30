Türkiye’de 394 can kaybı, 31 bin 891 yeni vaka
30/04/2021
Türkiye'nin 30 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Covid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 265 bin 287 testte 31 bin 891 vaka ile 2 bin 673 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 183 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.