Türkiye'de 40 yaş ve üstü için aşılama başlıyor
Türkiye'de Koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar bugünden itibaren randevu alabilecek.
13/06/2021
Türkiye'de koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar bugünden itibaren randevu alabilecek.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.
Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" ifadesini kullandı.