Türkiye'de 40 yaş ve üstü için aşılama başlıyor

Türkiye'de Koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar bugünden itibaren randevu alabilecek.

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13/06/2021

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Türkiye'de 40 yaş ve üstü için aşılama başlıyor

 

Türkiye'de koronavirüs aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlar bugünden itibaren randevu alabilecek.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" ifadesini kullandı.

13/06/2021 10:04
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TAGS: Türkiye, aşı, kovid, haberkıbrıs, 4o yaş,
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