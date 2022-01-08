Türkiye'de 418 bin 264 Covid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 418 bin 264 Covid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 34 bin 592 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.

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08/01/2022 19:44