Türkiye’de 5 bin 529 yeni vaka!

Türkiye'nin 13 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,4, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,12 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 279 bin 922 doza yükseldi.

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13/04/2022 20:33