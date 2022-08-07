Türkiye'de 5 milyon erkeğe eğitim verilecek!

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca 5 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilecek. TC İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "kadına el kalkamaz" sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe eğitim verilecek.

TC İçişleri Bakanlığı "Kadına Tönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" protokolü kapsamında eğitim seferberliği başlatmıştı Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, iş geliştirme merkezleri ve fabrikalar stadyum gibi yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerde eğitim verileceği belirtildi.

Pazar yerleri ve alışveriş merkezleri, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile cuma günleri camii giriş ve çıkışlarının da eğitim verilecek yerler de eğitim kapsamında bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitimlerde bugüne kadar 1 milyon 455 bin erkek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'kadına el kal-ka-maz' sloganıyla en az 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilecek." bilgisine yer verildi.

Ülke genelinde en fazla eğitimin 157 bin 332 vatandaşa ulaşılarak Bursa'da verildiği vurgulandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise toplam 78 bin 375 erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildiği kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



07/08/2022 09:38