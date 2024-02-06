Türkiye’de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü…

Türkiye, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde geniş çapta hasara ve yıkıma neden olan depremlerin birinci yıl dönümünde yaşamını kaybedenleri anıyor.

Türkiye, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı.

14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Bu depremler, Türkiye'de son yüzyılda en fazla can kaybına ve yıkıma neden olan, en geniş alanı etkileyen ve en fazla sayıda binanın yıkılmasına ve en fazla ekonomik kayıp yaşatan depremler olarak kayıtlara geçti.

-Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlar, depremlerin yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi.

Yoğun sisin kapladığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlara, bazı işletmeler tarafından ücretsiz çay ikramı yapıldı.

Gruplar halinde meydanda toplanan vatandaşlardan kimisi 6 Şubat gecesi yaşadıklarını anlattı, kimisi de buhur yakarak depremde kaybettikleri için dua etti.

Hatay'da ayrıca depremlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlar, "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı. Hatay Valiliğince koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında Vali Ürgen Parkı'nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk Bayrakları ile Köprübaşı mevkiine yürüdü.

-İskenderun ve Osmaniye

İskenderun ilçesinde vatandaşlar sokaklarda ateş yakarak "deprem nöbeti" tuttu.

Bir enkaz alanına kırmızı karanfiller bırakan vatandaşlar, "unutmadık" yazılı pankart da bıraktı.

Gönüllülerce sokaktaki vatandaşlara çay, çorba ve kek ikram edildi.

Osmaniye'de ise belediye tarafından düzenlenen anma programı öncesinde vatandaşlar Raufbey Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde bir araya geldi.

Alanda kurulan sobanın etrafında toplanan kalabalığa belediye ekiplerince yemek ve çay ikramın edildi.

-Gaziantep ve Kahramanmaraş

Depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazının bulunduğu alana gelen bazı afetzede aileler, burada ateş yakıp, sevdikleriyle yaşadığı anıları yad etti.

Yoğunluğun yaşandığı sitenin etrafında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı sivil toplum kuruluşları da afetzede ailelere çay ve çorba ikramında bulundu.

Öte yandan Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda gecenin ilerleyen saatlerine rağmen sevdiklerinin mezarına giden bazı depremzedeler burada yakınları için dua etti.

Depremin en fazla etkilediği yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde de depremzede aileler, evlerinin yıkıldığı bölgede toplandı ve kaybettikleri yakınları için dua etti.

-Adıyaman

Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine kadar "Sesimi duyan var mı" "Memleketimi terk etmeyeceğim" yazılı pankartlarla yürüdü.

Bazı depremzedelerin yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yürüyüşün ardından ise depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu.

Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

-Malatya'daki okulların ışıkları 04.17'de açıldı

Depremlerin birinci yılı dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.

-Adana

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Alanda toplananlara Seyhan Belediyesi ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan toplantıda, AFAD tarafından depreme ilişkin hazırlanan “Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması” isimli kısa filmi gösterildi.

-Kilis

Kilis'te felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 04.17'de AFAD koordinasyon merkezinde, Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.