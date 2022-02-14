Türkiye'de 76 bin 632 yeni vaka; 266 kişi hayatını kaybetti

Türkiye 14 Şubat Pazartesi korona tablosu;

24 saatte 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 936 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 438 bin 553 COVID-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı.

266 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 74 bin 936 oldu.

8 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,76, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,81 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 144 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 144 milyon 173 bin 367'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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14/02/2022 20:14