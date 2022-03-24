Türkiye’de 77 can kaybı, 16 bin 894 yeni vaka

Türkiye'nin 24 Mart 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,31, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 675 bin 886 doza yükseldi.

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24/03/2022 19:39