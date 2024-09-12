Türkiye'de 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığı doğrulandı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 85 milyon yurttaşın kimlik bilgilerinin çalındığını “maalesef önlenemedi" ifadeleriyle teyit etti.

Abdulkadir Uraloğlu, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından ele geçirildi mi?" sorusuna Bakan Uraloğlu, şu yanıtı verdi:

Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.

CHP de açıklamıştı

Yurttaşların kişisel bilgilerinin sızdırılmasına tepki gösteren CHP’nin gölge Sağlık Bakanı Zelihe Aksaz Şahbaz şunları söylemişti:

2016 yılında SGK tarafından vatandaşların sağlık ve kişisel verilerinin toplamda 65 bin TL karşılığında bir takım şirketlere satıldığı bilgisi Sayıştay raporlarına yansımış, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in bu bilgileri paylaşması üzerine açılan dava ile Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve Yargıtay da bu kararı onamıştır. Bugün yetkili ağızdan pandemi döneminde 85 milyon insanımızın en mahrem bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’ndan sızdırıldığı itiraf ediliyor. Bu yaşananlar her şeyi para olarak algılayan, vatandaşına en ufak saygısı olmayan iktidarın icraatlarıdır. Daha önce parayla sattıkları mahrem kişisel verileri, bu defa gerekli önlemleri almayıp, sızdırıldı bahanesi ile kim olduğu belli olmayan şirketlere peşkeş çekmektedir.

108 milyon kişisel veri çalınmıştı

Bilgisayar korsanlarının, ele geçirdikleri verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM' (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı öğrenildi. Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve 'acil' koduyla 'derhal' kaldırılmalarını istedi.

Independent Türkçe