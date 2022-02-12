Türkiye'de 86 bin 193 yeni vaka, 272 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 COVID-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı bin civarında" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 448 bin 347 COVID-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 73 bin 526 oldu.

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12/02/2022 19:13