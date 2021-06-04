Türkiye’de 94 can kaybı, 6 bin 169 yeni vaka

TC Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda gidişatın olumlu olduğu görülürken, son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 4 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

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04/06/2021 19:30