Türkiye'de Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. 2022 yılının son verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?



ENFLASYON NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Buna göre; Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.



Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer alıyor.

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03/01/2023 09:05