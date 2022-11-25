Türkiye'de 'Asgari ücrete yüzde 50 zam olacak mı?' sorusuna yanıt

Milyonlarca kişi Türkiye'de asgari ücretle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.



Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı asgari ücretle ilgili ilk adımı atmış, beklentilerle ilgili kamuoyu araştırmasını başlatmıştı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Yeni ücrete ilişkin zam oranının ne olacağı merak ediliyor.

"İŞLETMELERİN ÖDEYECEĞİ ÜCRET"



Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e önemli açıklamalar yaptı.

Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna?, "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" yanıtını verdi.

"GERÇEKÇİ RAKAM ÜZERİNDE DURMAK LAZIM"



Bakan Bilgin, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" ifadesini kullandı.

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25/11/2022 11:41