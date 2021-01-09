Türkiye'de aşı HES ve e-nabızdan izlenecek

Önümüzdeki hafta analizler tamamlanacak koronavirüs aşıları, onay sonrası uygulanmaya başlayacak. Öncelik sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kronik hastaların. Huzurevlerinde kalanlar ve engelliler aşıyı bulundukları yerde olacak.

Çin'den gelen 3 milyon doz aşının incelemeleri sürüyor. Onay sonrası aşılama başlayacak. Aşı planlaması için Bilim Kurulu çerçeveyi çizdi. Aşının nerede, ne zaman, kimlere ve nasıl yapılacağının yol haritasını oluşturdu.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, bütün vatandaşların aşılı hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.

İlhan, “Bütün gaye başlar başlamaz elimizdeki aşıyı kullanarak vatandaşımızın aşılı hale gelmesi. İkinci dozun yapılması, vakaların ve hastaların azalmasıyla da koronavirüs mücadelesinde daha iyi bir yere doğru yönelmek” şeklinde konuştu.

Aşı HES ve e-nabızdan izlenecek

Prof. İlhan, aşının takibinin hem HES hem de e-nabız üzerinden yapılacağını söyledi.

İlhan, "Ufak rötuşlar şu anda yapılıyor. Sistem açısından aşının takibi hem HES hem e-nabız üzerinden yapılacak. SMS ile vatandaşa ulaşılıp nereden aşı olacağı saptanacak. Vatandaşın erişimini nasıl kolaylaştırabiliriz temel konu bu" dedi.

Aşı engellilerin ayağına gidecek

Aşı önce sağlık çalışanlarına yapılacak. Bilim Kurulu, sağlık merkezlerinden çalışan sağlıkçıların listesini istedi. Aşı, Türkiye'nin dört bir yanına bu listeye göre dağıtılacak.

Sağlık çalışanlarıyla eş zamanlı olarak 65 yaş üstü kronik hastalar da aşılanacak. Hastaneye gelemeyecek durumda olanlar için alternatif planlama yapıldı.

Engelliler ve huzurevinde kalanlar için sağlık ekipleri oluşturulacak. Bu kişiler evlerinde aşı olacak.

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09/01/2021 14:13