Türkiye'de aşı randevuları sağlıkçılar için başladı

Türkiye'de aşı randevuları sağlıkçılar için başladı

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13/01/2021

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Türkiye'de aşı randevuları sağlıkçılar için başladı

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

Koronavirüs aşı randevuları sağlık çalışanları için MHRS üzerinden verilmeye başlandı.
Daha sonra ilk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

13/01/2021 09:13
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TAGS: türkiye, aşı randevuları, sağlıkçı, aşı, haberkıbrıs, koronavirüs,
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