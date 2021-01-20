Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyona yaklaştı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasında aşılananların toplam sayısı 1 milyona yaklaştı. Aşı programında sıra huzurevi ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş üstünde.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

TC Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı 950 bini aştı. Aşılananların sayısı 1 milyona yaklaştı.

Aşılananların sayı anlık güncelleniyor.

İlk aşılananlar sağlık çalışanları

Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimi 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasıyla başladı. Toplu aşılama ise ertesi gün sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla sürdü. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bugün, sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlanması bekleniyor. İki doz halinde uygulanan koronavirüs aşısının ikinci dozu 28 günlük aranın ardından yapılacak.

Huzurevi ve bakımevlerinde aşı uygulaması sürüyor

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlandı.

Bu kapsamda, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele, CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanıyor.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı başladı. Bu kişiler uygun olduğu takdirde evlerinde aşı oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm illerde huzurevi ve bakımevlerinde aşılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hafta sonuna kadar huzurevi ve bakımevlerinde yaşanların aşılanmasının tamamlanmasına gayret edelim mesajını verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi Türkiye'de hızlı bir şekilde uygulanıyor. Dünyada aşılamada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de aşılama kademe kademe yapılıyor.

Sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek.

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20/01/2021 09:45