Türkiye'de askeri araç TIR'a çarptı! 2 asker şehit, 2 asker yaralı...
Konya'da askeri araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarptı. Kazada 1'i astsubay, 1'i er 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
04/01/2023
Türkiye'nin Konya -Adana yolunda olan kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.