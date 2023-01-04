Türkiye'de askeri araç TIR'a çarptı! 2 asker şehit, 2 asker yaralı...

Konya'da askeri araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarptı. Kazada 1'i astsubay, 1'i er 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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04/01/2023

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Türkiye'de askeri araç TIR'a çarptı! 2 asker şehit, 2 asker yaralı...

Türkiye'nin Konya -Adana yolunda olan kaza, saat 10.00 sıralarında, Konya- Adana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

04/01/2023 10:38
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TAGS: türkiye, kaza, asker, şehit,
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