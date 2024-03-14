Türkiye’de askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun uçak düşmeden paraşütle atladığı öğrenilirken, bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğu açıklandı.

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

-MSB'den açıklama

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."