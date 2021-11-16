Türkiye'de babası tarafından dövüldüğü iddia edilen bebek öldü

Türkiye'de bir kişi, iddiaya göre 3 aylık bebeğini döverek öldürdü.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu dövdü. Bunun üzerine anne, çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi.

112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

"DÖNÜP SİNİRİNİ ONDAN ÇIKARDI"

Olay anlarını anlatan anne Beyza Topçu, şöyle konuştu:

''Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı.

''SABAH UYANDIĞIM ZAMAN HAREKETSİZ ÖYLECE YATIYORDU''

Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim.''

''KIZIMDAN EVİN KİRA PARASINI İSTEYEREK TELEFON ALMAK İSTEMİŞ''



Beyza Topçu'nun annesi Aysun Erol ise, ''Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş. Kızım da vermeyince kızımı ve torunumu darp ediyor. Karakola giderek şikayetçi olduk. Çocuğu annesi sabah doktora getirecekti. Rapor almıştık. Kızım sabah beni aradı. Çocuğun hareket etmediğini söyledi” dedi.



''DAHA ÖNCE DE KIZIMA ŞİDDET UYGULAMIŞTI''



Beyza Topçu'nun babası da, zanlının daha önce de kızına şiddet uygulayıp onun kolunu kırdığını söyledi.

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16/11/2021 16:49