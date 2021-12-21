Türkiye'de bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor

 Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.

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21/12/2021

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Türkiye'de bankalar dövize endeksli Türk lirası mevduatı işlemlerine başlıyor

 Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14.00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati: "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacak." 

21/12/2021 12:17
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TAGS: türkiye, banka, döv, z trk lirası
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