Türkiye’de bayramın bilançosu ağır oldu

Bayram tatilinde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişi öldü, 317 kişi yaralandı. Bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana Türkiye’de yollarda yaşanan yoğunluk trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Son kaza, dün gece Kastamonu'da meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Ramazan Bayramı tatilindeki kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a ulaştı; 317 kişi de yaralandı.