Türkiye'de Bedelli Askerlikte Sona Gelindi: 15 Bin TL

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bedelli askerlik hakkında çaıklama yaptı. Turan, "Torba yasa içerisnde Meclis'e sunulacak" dedi.

Birkaç saat içinde Meclis'e sunulacağını söyleyen Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık" diyen Turan, "25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Takdir, komisyonundur" ifadesini kullandı.