Türkiye'de benzin ve motorine indirim geliyor

Türkiye'de 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.

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16/03/2022

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Türkiye'de benzin ve motorine indirim geliyor

Türkiye'de petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 100 doların altına inerek şubat sonundaki seviyesine geldi. Akaryakıta ikinci günde de indirim geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.

16/03/2022 13:54
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TAGS: İndirim, Benzin, Motorin
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