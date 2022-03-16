Türkiye'de benzin ve motorine indirim geliyor
Türkiye'de 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor.
16/03/2022
Türkiye'de petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Brent petrol 100 doların altına inerek şubat sonundaki seviyesine geldi. Akaryakıta ikinci günde de indirim geliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 17.03.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 62 kuruş; motorin grubunda 1 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması öngörülüyor.