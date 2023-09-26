Türkiye'de benzine 2 liraya yaklaşan indirim bekleniyor

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26/09/2023

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Türkiye'de benzine 2 liraya yaklaşan indirim bekleniyor

Türkiye'de benzinin litre fiyatında 2 liraya yakın indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarının verdikleri bilgiye göre, benzine 27 Eylül Perşembe'den itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Son olarak benzine 14 Eylül 2023'te 1,64 TL, motorinin litre fiyatına ise 13 Eylül 2023'te 2,03 TL zam yapılmıştı.

Benzin ve motorin fiyatları, seçimlerin ardından gelen kur ve vergi zamlarıyla ikiye katlanmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,08 liradan, benzinin litresi ise ortalama 38,6 liradan satılıyor.

26/09/2023 13:03
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TAGS: türkiye, benzin, indirim
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