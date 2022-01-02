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Türkiye'de beşinci doz corona virüs aşısı için randevular açıldı

Türkiye'de beşinci doz corona virüs aşısı için randevular açıldı

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02/01/2022

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Türkiye'de beşinci doz corona virüs aşısı için randevular açıldı

Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz BioNTech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

02/01/2022 12:32
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TAGS: tc.beşinci, doz, aşı, koronavirüs,
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